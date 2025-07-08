Мишустин назначил Вольвача руководителем Росаккредитации

Новым руководителем Федеральной службы по аккредитации назначен Дмитрий Вольвач. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация) возглавил Дмитрий Вольвач», - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Росаккредитацию возглавлял Назарий Скрыпник, он покинул свой пост по собственному желанию.

Между тем президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности министра транспорта РФ замглавы Минтранса Андрея Никитина, пишет «Свободная пресса».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииНазначениеМихаил Мишустин

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