Марочко: ВС России взяли под огневой контроль часть трассы в Шандриголово
Российские военные улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике, они контролируют часть автодороги в сторону Шандриголово. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить тактическое положение юго-западнее Липового и северо-западнее Зеленой Долины», - отметил он.
По словам Марочко, армия России взяла под огневой контроль небольшой участок трассы, ведущей в Шандриголово, что значительно ухудшило логистику ВСУ. Противник лишился безопасных путей отхода и зажат с двух сторон. В огневом мешке могут находиться до роты бойцов украинских формирований.
Ранее Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ оттеснили силы противника на два километра от Белгородской области, пишет 360.ru.
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