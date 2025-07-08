Российские военные улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике, они контролируют часть автодороги в сторону Шандриголово. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить тактическое положение юго-западнее Липового и северо-западнее Зеленой Долины», - отметил он.

По словам Марочко, армия России взяла под огневой контроль небольшой участок трассы, ведущей в Шандриголово, что значительно ухудшило логистику ВСУ. Противник лишился безопасных путей отхода и зажат с двух сторон. В огневом мешке могут находиться до роты бойцов украинских формирований.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ оттеснили силы противника на два километра от Белгородской области, пишет 360.ru.

