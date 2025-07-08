В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время смертельного ДТП
Автомобиль попал в ДТП и залетел на крышу пристройки частного дома в Ленинском округе Омска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла ночью. Водитель автомобиля Skoda ехал по улице 6-й Станционной и не справился с управлением в районе дома №75. В результате машина съехала с дороги, врезалась в ограждение частного дома, столкнулась с хозпостройкой и опрокинулась.
«Водитель автомобиля скончался на месте ДТП, трое его пассажиров - двое мужчин и женщина - доставлены в больницу», - указали в МВД.
Ранее в районе деревни Орловка в Башкирии девушка-водитель «Лада Гранта» не справилась с управлением и съехала в кювет, машина перевернулась. В результате автомобилистка погибла, ее 16-летняя пассажирка пострадала, напоминает РЕН ТВ.
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