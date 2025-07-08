СМИ: Сайтам запретят автоматически списывать деньги за подписки

Законопроект о правилах списания периодических платежей при расчетах в интернете одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Об этом пишут «Известия».

Документ предлагает внести поправки в закон «О защите прав потребителей» и запретить продавцу услуги автоматические списания с банковских карт при оплате онлайн-подписок и использование для получения платежей реквизиты карт, которые покупатель предоставлял платформе ранее. Как пояснил адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов РФ Даниил Черных-Аипов, инициатива предполагает, что сервис не имеет права списывать средства с карты, если потребитель удалил ее из личного кабинета или приложения.

В то же время действие регулирования не распространяется на предоставление дополнительных услуг, которые связаны с мобильной связью.

В законопроекте указано, что исполнитель при оплате онлайн-подписок не может использовать предоставленные потребителем данные счетов в банках либо электронных платежных средств, в отношении которых гражданин выразил отказ от использования в расчетах. Поправки могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Между тем банк ВТБ выяснил, что 54% россиян не отключают платные подписки, так как надеются, что позже воспользуются ими.

