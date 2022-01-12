Шерман: США считают часть предложений РФ по безопасности «непроходными»

«Мы не сможем согласиться, что НАТО не должно расширяться далее», - приводит слова Шерман РИА Новости.

Шерман добавила, что областями сотрудничества может стать контроль над оружием, а также работа по разрешению конфликтов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

