Столтенберг заявил о готовности НАТО заново открыть дипмиссию в Москве

«Мы также сегодня четко сказали о том, что готовы заново открыть, восстановить представительство НАТО в Москве, как и российскую миссию при НАТО, потому что мы верим в диалог», — объяснил генсек организации.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что предложение НАТО услышано, но российская сторона пока не готова дать ответ. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам заседания Совета Россия–НАТО по гарантиям безопасности Столтенберг подчеркнул, что остались существенные разногласия, которые нелегко преодолеть.

