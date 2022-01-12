Столтенберг заявил о готовности НАТО заново открыть дипмиссию в Москве
НАТО готова снова открыть представительство в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
Столтенберг отметил, что НАТО нужен диалог с Россией.
«Мы также сегодня четко сказали о том, что готовы заново открыть, восстановить представительство НАТО в Москве, как и российскую миссию при НАТО, потому что мы верим в диалог», — объяснил генсек организации.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что предложение НАТО услышано, но российская сторона пока не готова дать ответ. Об этом сообщает ТАСС.
По итогам заседания Совета Россия–НАТО по гарантиям безопасности Столтенберг подчеркнул, что остались существенные разногласия, которые нелегко преодолеть.
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