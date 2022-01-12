Столтенберг заявил о готовности НАТО заново открыть дипмиссию в Москве

НАТО готова снова открыть представительство в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Столтенберг отметил, что НАТО нужен диалог с Россией.

Столтенберг заявил, Россия не имеет права препятствовать вступлению Украины в НАТО

«Мы также сегодня четко сказали о том, что готовы заново открыть, восстановить представительство НАТО в Москве, как и российскую миссию при НАТО, потому что мы верим в диалог», — объяснил генсек организации.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что предложение НАТО услышано, но российская сторона пока не готова дать ответ. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам заседания Совета Россия–НАТО по гарантиям безопасности Столтенберг подчеркнул, что остались существенные разногласия, которые нелегко преодолеть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:РоссияНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры