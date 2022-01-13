Политолог оценил заседание Совета Россия — НАТО
Прошедшее заседание Совета Россия — НАТО показало, что новая разрядка возможна, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкого политолога Александра Рара.
«Есть требования России, они лежат на столе, они достаточно остро и жестко сформулированы. Мне кажется, что НАТО их поняла, восприняла серьезность российской позиции, но не могла потерять лицо и отходить от своих принципов», — заявил он.
При этом эксперт отметил, что «тон на переговорах и в Брюсселе, и в Женеве перестал быть обвинительным, стал прагматическим». «…России есть шанс "добиться новой разрядки" в диалоге с Западом», — считает политолог.
Он подчеркнул, что в итоге дипломатического марафона «выиграть должны обе стороны - и Россия, и Запад», это будет «обширный диалог на равных, целью которого станет - понять друг друга, достучаться при помощи аргументов».
Напомним, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что РФ рассчитывает на однозначный ответ НАТО по гарантиям безопасности.
По его словам, российская сторона ожидает пояснений со стороны НАТО в случае отказа от предложений.
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