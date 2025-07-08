В Госдуме предложили ввести компенсации аренды жилья молодым семьям

Законопроект о предоставлении ежемесячной компенсации на аренду жилья нуждающимся молодым семьям с детьми внесут в Госдуму, соавтором инициативы выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Как отмечается в пояснительной записке, цель закона - «обеспечение доступности жилья для молодых семей, не имеющих собственного жилого помещения, отвечающего установленным нормативам, путем предоставления компенсации части расходов на аренду жилья» в РФ. Семьям с одним ребенком хотят компенсировать 50%, с двумя — 70%, с тремя и более — всю сумму. Авторы инициативы предлагают распространять поддержку на граждан РФ не старше 36 лет со статусом семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий либо не имеющей своего жилья. Выплаты будут прекращать после достижения 36-летнего возраста одним из супругов, достижения старшим ребенком совершеннолетия, покупки или получения жилья в рамках договора социального найма.

Законопроект внесут в Госдуму во вторник.

Как пояснил Сергей Миронов, в РФ арендуют жилье почти 3,8 млн молодых семей, у 68% из них эти расходы больше, чем треть совокупного дохода. Предлагаемая мера поддержки может охватить около 950 тысяч семей, и 70% из них за счет экономии семейного бюджета будут способны в течение пяти лет накопить деньги для улучшения жилищных условий и первого взноса по ипотеке.

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