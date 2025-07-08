Дрессировщица слонов Нина Корнилова умерла в возрасте 98 лет

Дрессировщица, заслуженная артистка России Нина Корнилова умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщил Большой Московский цирк в своем Telegram-канале.

«С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов... Нины Андреевны Корниловой. Её талант и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег», - отмечается в сообщении.

В учреждении назвали артистку одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства, подчеркнув ее любовь к животным и умение находить общий язык с ними. Цирк выразил соболезнования близким дрессировщицы.

Нина Корнилова родилась в 1926 году. Во время Великой Отечественной войны артистка попала в Пензу, там прошла отбор в труппу гастролировавшего театра оперетты из Ростова-на-Дону и до 1943 года выступала в балете театра. Позже Корнилова стала артисткой Главного управления цирками, с 1970-го выступала как артистка-дрессировщица. В 2000-м году ей присвоили звание заслуженной артистки России.

Ранее в возрасте 74 лет умер дрессировщик медведей, народный артист РФ Виктор Кудрявцев, пишет 360.ru.

