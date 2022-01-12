В Конгресс США внесён проект о новых санкциях против РФ, включая Путина

Группа сенаторов-демократов, как и предполагалось, внесла в Конгресс США законопроект о новых санкциях против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Под ограничения в этом случае попадут лично президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, министры иностранных дел и обороны, начальник Ген6ерального штаба, а также Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

Законодательную новеллу выдвинул глава комитета по международным делам сената США Роберт Менендес. Документ носит название «Акт по защите суверенитета Украины». Как подчёркивают авторы, инициатива «посылает четкий сигнал» о готовности Вашингтона добиться «разрушительных последствий» для российской экономики в случае агрессии против Киева.

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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных планах, подчёркивая, что не собирается ни на кого нападать. Тема Украины стала одной из ключевых на сегодняшнем заседании Совета Россия-НАТО, который собрался в Брюсселе впервые за 2,5 года.

США и союзники пригрозили России в случае обострения кризиса вокруг Украины «последствиями», которые будут намного тяжелее, чем в 2014 году. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ПутинКонгресс СШАСанкции
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