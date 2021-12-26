Путин: Ответ России НАТО на отсутствие гарантий безопасности может быть разным

«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин отметил, что Россия направила свои предложения США и НАТО не для того, чтобы «что-то забаллотировать и что-то прекратить», а для достижения дипломатического переговорного результата, который требуется закрепить юридически.

«Мы будем стремиться именно к этому», – добавил президент.

В декабре Россия представила проекты договора с США и соглашения со странами НАТО о гарантиях безопасности в Европе.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Сенат США проголосует за принятие договора о гарантиях безопасности с Россией только в том случае, если здание конгресса в Вашингтоне займет российский спецназ.

«То, что Запад даст какие-то гарантии - это теоретически невозможно. Потому что Россия требует, чтобы это были международные договоры, а значит две трети сенаторов должны за это проголосовать», - посетовал он.

