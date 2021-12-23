«Джентльменские договоренности»: США никогда не дадут России гарантий безопасности

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что не Россия должна давать гарантии ненападения на Украину, а США должны гарантировать обеспечение безопасности у российских границ. По его словам, НАТО продолжает свое расширение, что не отвечает вопросам национальной безопасности РФ.

«Ничего нового Путин не сказал, никаких новых нюансов не появилось. То, что Запад даст какие-то гарантии - это теоретически невозможно. Потому что Россия требует, чтобы это были международные договоры, а значит две трети сенаторов должны за это проголосовать. Да там ни один не проголосует. Если даже подпишут, то все ровно ратификация в принципе невозможна, потому что в сенате все объединены в том, что Россия - это плохая страна. Поэтому говорить о каких-то юридически обязывающих договоренностях нет никакого смысла, потому что они такими не будут, они будут джентльменские, даже если какие-то договоренности появятся. Это все невозможно. Только если здание конгресса в Вашингтоне займет наш спецназ, тогда может проголосуют», - отметил Фельгенгауер.

В свою очередь военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что не стоит ждать ни наступления России на Украину, ни гарантий нерасширения НАТО.

«Я могу достаточно уверенно сказать, что Россия не будет начинать военную операцию, если не начнется украинская военная операция. Но с другой стороны, НАТО, конечно, никаких гарантий безопасности давать тоже не будет. Для России нет нужды начинает наступление на Украину. Запад ожидает ровно одного ответа от России – чтобы она сдалась. Этого, естественно, делать Россия не будет», - сказал Норин.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО, в частности, обязуются исключить присоединение к альянсу Украины, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Как заявлял профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.

