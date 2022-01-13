Грушко не исключил парирование угроз безопасности РФ военными средствами

«Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими», — сказал дипломат.

По его словам, дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Москвой и Североатлантическим альянсом, в том числе в результате расширения НАТО, может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям для безопасности Европы.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что прошедшее заседание Совета Россия — НАТО показало, что новая разрядка возможна. По его словам, «тон на переговорах и в Брюсселе, и в Женеве перестал быть обвинительным, стал прагматическим».

