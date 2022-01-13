Грушко не исключил парирование угроз безопасности РФ военными средствами
Российские власти будут принимать все необходимые меры, в том числе военные, чтобы парировать угрозы безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Александра Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО.
«Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими», — сказал дипломат.
По его словам, дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Москвой и Североатлантическим альянсом, в том числе в результате расширения НАТО, может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям для безопасности Европы.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что прошедшее заседание Совета Россия — НАТО показало, что новая разрядка возможна. По его словам, «тон на переговорах и в Брюсселе, и в Женеве перестал быть обвинительным, стал прагматическим».
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