Грушко не исключил парирование угроз безопасности РФ военными средствами

Российские власти будут принимать все необходимые меры, в том числе военные, чтобы парировать угрозы безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Александра Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

Грушко: РФ рассчитывает на однозначный ответ НАТО на предложения о безопасности

«Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими», — сказал дипломат.

По его словам, дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Москвой и Североатлантическим альянсом, в том числе в результате расширения НАТО, может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям для безопасности Европы.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что прошедшее заседание Совета Россия — НАТО показало, что новая разрядка возможна. По его словам, «тон на переговорах и в Брюсселе, и в Женеве перестал быть обвинительным, стал прагматическим».

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