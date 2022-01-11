«Только после разгрома»: В России исключили вступление в НАТО
Вступление России в НАТО будет означать либо крах Североатлантического альянса, либо попадание России под протекторат США, считает военный эксперт Константин Сивков.
Вступление в НАТО России в виде суверенного и независимого государства невозможно, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.
Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод предложил Западу дать России возможность вступить в НАТО. По его мнению, это поможет избежать военных конфликтов.
«Это, во-первых, абсолютно невозможно. К сожалению, генерал-лейтенант, при всем уважении к его погонам и авторитету, не обладает должными знаниями в области геополитики. НАТО создавалось против России, и сегодня она является инструментом против России. Чтобы вступить в НАТО, Россия должна перестать быть Россией и встать под протекторат Соединенных Штатов в качестве главного тарана против Китая. При нынешних политических элитах, которые претендуют на суверенное положение России в мире, это невозможно. Основной конфликт между Россией и Европой заключался в том, что наша элита, в отличие от европейской, не захотела быть под протекторатом США, и попыталась вести самостоятельную политику, и продолжает ее вести. Поэтому если бы Россия вступила в НАТО в том виде, в каком она сейчас есть, то НАТО как дееспособная организация прекратила бы существование», - рассказал он.
По словам специалиста, гипотетическое вступление РФ в Североатлантический альянс вряд ли бы улучшило положение страны на международной арене.
«Если бы Россия вступила в НАТО, то это повысило бы нашу безопасность, мы бы могли заблокировать ведение против нас различных действий. Хотя надо заметить, что подобные акции в рамках НАТО потребовали бы, чтобы на территории России появились бы американские базы, поскольку США является доминирующей страной в НАТО, а это сразу бы стало угрозой и безопасности, и суверенной политике. Россия может вступить в НАТО только в виде побежденной и разгромленной страны, так что это невозможно в принципе», - заключил Сивков.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности. В то же время, Соединенные Штаты еще до начала переговоров заявили, что некоторые предложения России неприемлемы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- Шойгу посоветовал военным не выезжать из страны из-за «Омикрона»
- Песков: готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет
- В Кремле назвали «артподготовкой» сообщения о возможных санкциях США
- ФСБ: Украинские радикалы готовили в России серию крупных терактов
- Песков: Власти предпримут меры для подготовки борьбы с новой волной COVID-19
- Молдавия обсуждает с «Газпромом» отмену авансов за газ
- Песков: Россия не имеет права вмешиваться в вывод миротворцев из Казахстана
- Шойгу: ОДКБ завершит миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки
- Песков прокомментировал переговоры РФ и США по гарантиям безопасности
- Польский эксперт рассказал о страхе НАТО перед Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru