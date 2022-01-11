«Только после разгрома»: В России исключили вступление в НАТО

«Это, во-первых, абсолютно невозможно. К сожалению, генерал-лейтенант, при всем уважении к его погонам и авторитету, не обладает должными знаниями в области геополитики. НАТО создавалось против России, и сегодня она является инструментом против России. Чтобы вступить в НАТО, Россия должна перестать быть Россией и встать под протекторат Соединенных Штатов в качестве главного тарана против Китая. При нынешних политических элитах, которые претендуют на суверенное положение России в мире, это невозможно. Основной конфликт между Россией и Европой заключался в том, что наша элита, в отличие от европейской, не захотела быть под протекторатом США, и попыталась вести самостоятельную политику, и продолжает ее вести. Поэтому если бы Россия вступила в НАТО в том виде, в каком она сейчас есть, то НАТО как дееспособная организация прекратила бы существование», - рассказал он.

По словам специалиста, гипотетическое вступление РФ в Североатлантический альянс вряд ли бы улучшило положение страны на международной арене.

«Если бы Россия вступила в НАТО, то это повысило бы нашу безопасность, мы бы могли заблокировать ведение против нас различных действий. Хотя надо заметить, что подобные акции в рамках НАТО потребовали бы, чтобы на территории России появились бы американские базы, поскольку США является доминирующей страной в НАТО, а это сразу бы стало угрозой и безопасности, и суверенной политике. Россия может вступить в НАТО только в виде побежденной и разгромленной страны, так что это невозможно в принципе», - заключил Сивков.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности. В то же время, Соединенные Штаты еще до начала переговоров заявили, что некоторые предложения России неприемлемы.

