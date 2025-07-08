В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом

Гражданский летательный аппарат упал на частный дом в Казани, произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Уточняется, что в 09:10 мск произошла внештатная ситуация в результате испытания аппарата.

«В ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ "Дубки"», - отметили в пресс-службе.

Возник пожар, он был ликвидирован. Никто не пострадал.

По данным СМИ, инцидент произошел с легким двухмоторным самолетом Cessna 337 Skymaster. Сведений о числе находившихся на борту и их состоянии нет.

Ранее в Татарстане в деревне Высокая Гора произошел пожар в двухэтажном жилом доме, погибли женщина и двое малолетних детей, пишет «Свободная пресса».

