В Казани гражданский летательный аппарат упал на жилой дом
Гражданский летательный аппарат упал на частный дом в Казани, произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
Уточняется, что в 09:10 мск произошла внештатная ситуация в результате испытания аппарата.
«В ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ "Дубки"», - отметили в пресс-службе.
Возник пожар, он был ликвидирован. Никто не пострадал.
По данным СМИ, инцидент произошел с легким двухмоторным самолетом Cessna 337 Skymaster. Сведений о числе находившихся на борту и их состоянии нет.
Ранее в Татарстане в деревне Высокая Гора произошел пожар в двухэтажном жилом доме, погибли женщина и двое малолетних детей, пишет «Свободная пресса».
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