На севере Москвы загорелись восемь автомобилей

Восемь автомобилей загорелись во дворе жилого дома на севере Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил агентству представитель экстренных служб столицы, инцидент произошел во дворе дома на Бескудниковском бульваре. Загорелись восемь машин на общей площади 40 квадратных метров.

Позже ЧП подтвердили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, возгорание оперативно ликвидировали на площади 40 «квадратов». Никто не пострадал.

Как отметили в экстренных службах, по предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог.

Ранее в Старопименовском переулке в Москве сгорели два автомобиля, предварительно, инцидент произошел из-за короткого замыкания, напоминает РЕН ТВ.

