На севере Москвы загорелись восемь автомобилей
Восемь автомобилей загорелись во дворе жилого дома на севере Москвы. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщил агентству представитель экстренных служб столицы, инцидент произошел во дворе дома на Бескудниковском бульваре. Загорелись восемь машин на общей площади 40 квадратных метров.
Позже ЧП подтвердили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, возгорание оперативно ликвидировали на площади 40 «квадратов». Никто не пострадал.
Как отметили в экстренных службах, по предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог.
Ранее в Старопименовском переулке в Москве сгорели два автомобиля, предварительно, инцидент произошел из-за короткого замыкания, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
- Мишустин назначил Вольвача руководителем Росаккредитации
- На севере Москвы загорелись восемь автомобилей
- В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время смертельного ДТП
- В Госдуме предложили ввести компенсации аренды жилья молодым семьям
- Дрессировщица слонов Нина Корнилова умерла в возрасте 98 лет
- Марочко: ВС России взяли под огневой контроль часть трассы в Шандриголово
- СМИ: В России могут начать взыскивать налоговые долги без суда
- СМИ: США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи в Риме
- Залив в Охотском море назвали в честь десантников-героев Курильской операции
- Казахстан пообещал ответить на 25-процентные пошлины Трампа