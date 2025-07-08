СМИ: В России могут начать взыскивать налоговые долги без суда

Внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с физических лиц могут ввести в России с ноября. Об этом пишут «Известия».

По данным источника издания, соответствующий закон подготовил Минфин, Госдума в марте приняла его в первом чтении. Накануне правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила документ с поправками ко второму чтению.

Изменения затронут россиян, которые самостоятельно заявляют о своих обязательствах, например, подают декларацию. Механизм взыскания будет работать, если гражданин не оспорит доначисление сборов. Сейчас налоговая служба взыскивает долги с россиян через суд, граждане получают уведомления посредством федеральных сервисов и могут подать возражение, если не согласны с решением о взыскании.

Как пояснил генеральный директор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев, в случае принятия закона о внесудебном взыскании налоговики будут направлять физлицам уведомления либо требования об уплате долга, при отсутствии оплаты или возражений вынесут решение о взыскании, и необходимую сумму спишут со счетов в банке либо задействуют приставов для взыскания за счет имущества. Если гражданин подаст возражение в течение 30 дней, налоговой, как и раньше, придется обращаться в суд.

Между тем в Госдуму внесли законопроект о снижении налога на добавленную стоимость для продуктов питания, его предложили уменьшить с 10 до 5 процентов, пишет 360.ru.

