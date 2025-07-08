СМИ: США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи в Риме

США могут возобновить поставки ряда видов вооружений Украине после встреч представителей двух государств. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

По данным газеты, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и украинский министр обороны Рустем Умеров встретятся в Риме на «Международной конференции по восстановлению Украины», запланированной на 10-11 июля. Затем представители Вашингтона и Киева проведут встречи в украинской столице.

Как отметил представитель спецпосланника Морган Мерфи, в Киеве не предполагалось обсуждение военной помощи Вашингтона. Мероприятие готовили до решения о приостановке поставок вооружения Украине.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон намерен отправить Киеву дополнительное оборонительное вооружение, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСША

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