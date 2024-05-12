«Прикуси язык»: В ФРГ призвали уничтожать российские ракеты на Украине
За последние несколько дней представители западных стран уже много раз то отказывались, то вновь соглашались помогать Украине в конфликте с Россией.
В Германии предлагают сбивать российские ракеты, а во Франции — сдерживать Россию. Однако Запад не спешит помогать Киеву в конфликте с Москвой и принимать Украину в НАТО.
ГЕРМАНИЯ ЗА
12 мая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что в бундестаге предложили уничтожать российские ракеты на Украине. Там несколько немецких депутатов поддержали идею применять для этого западные зенитные комплексы с территории стран НАТО.
«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», - подчеркнул депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.
Он напомнил, что по такой же схеме в апреле 2024 года действовали военные Великобритании, США и Франции при отражении удара Ирана по Израилю.
Депутат от партии «зеленых» Агнешка Брюггер также считает «правильным» размещение систем ПВО на границах соседних с Украиной стран для того, чтобы обезопасить ее западные регионы. А представитель той же партии, глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер подчеркнул, что в долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии. Однако, по его мнению, сейчас такую инициативу невозможно обсуждать, потому что в приоритете поставка на Украину техники и боеприпасов.
В свою очередь депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» (СвДП) добавил, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины возможно защитить системами ПВО на территории НАТО, при этом он заметил, что уже сейчас наблюдается дефицит пусковых установок и ракет.
До этого старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге также посоветовал альянсу сбивать российские ракеты над Украиной, используя зенитные комплексы, которые находятся в Румынии или Польше.
ФРАНЦИЯ ТОЖЕ
Во Франции также усмотрели необходимость сдерживания России на Украине. Так, президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова повлиять на Россию, если Кремль «зайдет слишком далеко» в конфликте на Украине.
«Мы должны поставить больше оборудования украинцам. Нет, Франция – не военная, а мирная держава. Но да, если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружиться, и мы должны быть убедительными по отношению к нашим противникам, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и поставите под угрозу наши интересы, нашу собственную безопасность, то мы не исключаем вмешательства"», – передает его слова газета Le Figaro.
В свою очередь в России сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на такое заявление французского лидера.
«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», - написал российский политик в своем Telegram-канале.
Франция уже и раньше отправляла свои войска на Украину. Недавно их, например, заметили в Славянске. После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что французские наемники теперь являются новой и законной целью ВС России в зоне спецоперации.
«Нам и так прекрасно было известно о том, что Франция направляет на Украину своих военных, правда, делает это тайно, предварительно увольняя их из армии и снабжая легендами, будто бы это медики или добровольцы, прибывшие с гуманитарной помощью. Остается ждать, когда лопнет терпение у руководства и будет нанесен удар по логистическим центрам отправки техники и личного состава во Франции и Польше», – подчеркнул он.
НО НАТО НЕ НАДО
Однако верхушка НАТО против «прямой» помощи Украине в конфликте с Россией.
11 мая Евросоюз согласовал черновик соглашения по предоставлению Киеву гарантий безопасности. Согласно документу, в случае агрессии Брюссель и Киев намерены «в течение 24 часов провести консультации относительно нужд Украины». При этом соглашение исключает вмешательство европейских сил в украинский конфликт. Но представители Евросоюза все равно пообещали продолжать поставки вооружений на Украину и обучать украинских военных.
При этом НАТО на саммите, который пройдет в июле в Вашингтоне, планирует официально утвердить отказ от отправки своих войск на Украину.
«Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой», - говорится в декларации.
Неготовность ввода войск на Украину подтверждает и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Когда я недавно посещал Украину, украинцы не просили войск НАТО, они просили больше поддержки», - заявил он.
Представители альянса также против присоединения Киева к нему. Например, посол ФРГ на Украине Мартин Егер заявил, что, пока идет вооруженный конфликт, «это нереально». Столтенберг тоже поддерживает такую идею.
Президент Чехии Петр Павел также исключил возможность принятия Украины в альянс на саммите летом. А глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте объявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но организация пока обсуждает «когда это произойдет и что для этого нужно».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцы сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины.
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