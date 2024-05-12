«Прикуси язык»: В ФРГ призвали уничтожать российские ракеты на Украине

«Мы должны поставить больше оборудования украинцам. Нет, Франция – не военная, а мирная держава. Но да, если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружиться, и мы должны быть убедительными по отношению к нашим противникам, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и поставите под угрозу наши интересы, нашу собственную безопасность, то мы не исключаем вмешательства"», – передает его слова газета Le Figaro.

В свою очередь в России сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на такое заявление французского лидера.

«Макрон никак не успокоится. Тот самый случай, когда язык бы лучше прикусить», - написал российский политик в своем Telegram-канале.

Франция уже и раньше отправляла свои войска на Украину. Недавно их, например, заметили в Славянске. После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что французские наемники теперь являются новой и законной целью ВС России в зоне спецоперации.