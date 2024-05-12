Президент Чехии исключил принятие Украины в НАТО на саммите летом
На саммите Североатлантического альянса, который пройдет в июле в Вашингтоне, Украину не примут в НАТО, сообщил газете Die Presse президент Чехии Петр Павел.
По его словам, «но еще больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях», что является промежуточным шагом в направлении членства Украины в организации.
Глава государства отметил, что в настоящее время уже никто не спорит с тем, что в будущем Украину примут в блок.
НАТО не примет Украину в состав организации ускоренным путем в обход действующих правил, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чемезов: Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams
- Президент Чехии исключил принятие Украины в НАТО на саммите летом
- СМИ: На Украине массово отправляют в военкоматы водителей автобусов
- Беспилотник атаковал волгоградский НПЗ
- СМИ: водитель упавшего в Мойку автобуса был участником другого ДТП
- В Минобороны Украины призвали мобилизовать всю страну
- В Саратове произошла массовая драка в центре города
- В Тбилиси прошел самый массовый митинг против законопроекта об иноагентах
- Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на МКАД
- Байден: Соглашение о прекращении огня в Газе можно достичь хоть завтра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru