Президент Чехии исключил принятие Украины в НАТО на саммите летом

По его словам, «но еще больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях», что является промежуточным шагом в направлении членства Украины в организации.

Глава государства отметил, что в настоящее время уже никто не спорит с тем, что в будущем Украину примут в блок.

НАТО не примет Украину в состав организации ускоренным путем в обход действующих правил, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

