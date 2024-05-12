Президент Чехии исключил принятие Украины в НАТО на саммите летом

На саммите Североатлантического альянса, который пройдет в июле в Вашингтоне, Украину не примут в НАТО, сообщил газете Die Presse президент Чехии Петр Павел.

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По его словам, «но еще больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях», что является промежуточным шагом в направлении членства Украины в организации.

Глава государства отметил, что в настоящее время уже никто не спорит с тем, что в будущем Украину примут в блок.

НАТО не примет Украину в состав организации ускоренным путем в обход действующих правил, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATO
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