МО: ВС РФ поразили логистический центр в Одессе и автожелезнодорожный мост в Запорожье
Минувшей ночью 29 ноября российские военные беспилотниками поразили логистический центр «Мирс» в Одессе, используемый для хранения и распределения грузов военного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что в Запорожье также был поражен автожелезнодорожный мост «Преображенского» через Днепр. По данным министерства, через эту переправу перевозили военные грузы в зону боевых действий на Донбассе.
Кроме того, в Кременчуге в Полтавской области удары пришлись по цехам табачной фабрики «JTI Ukraine», в которых изготавливали боеприпасы для ВСУ. При этом в Шостке в Сумской области был поражен склад беспилотников большой и средней дальности.
RT также передавал, что в ходе воздушной разведки в Запорожской области операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» выявили оборудование связи и управления беспилотной авиацией Украины и уничтожили аппаратуру.
Ранее в МО сообщили, что ночью воскресенья российские силы ПВО уничтожили над территорией страны почти 1020 БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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