Минувшей ночью 29 ноября российские военные беспилотниками поразили логистический центр «Мирс» в Одессе, используемый для хранения и распределения грузов военного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что в Запорожье также был поражен автожелезнодорожный мост «Преображенского» через Днепр. По данным министерства, через эту переправу перевозили военные грузы в зону боевых действий на Донбассе.