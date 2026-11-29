Позже выплаты якобы совсем прекратились, а сын Валерии предложил возвращать деньги в течение пяти лет. По словам заявителя, сейчас Шульгин находится в Дубае.

До этого СМИ писали, что с него через суд уже взыскали более 2,3 млн рублей. При этом житель Саратова заявил, что так и не получил денег, потому что в августе сына артистки признали банкротом. Отмечается, что кредиторы, вложившиеся в его проекты по криптовалюте, поставкам авто из Китая и торговле на маркетплейсах, подозревают Шульгина в создании финансовой пирамиды. Заявитель потребовал проверить, не тратил ли тот деньги инвесторов на себя.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что помилованной президентом России Владимиром Путиным блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) вернули изъятые во время обыска ювелирные украшения и 45 млн рублей.