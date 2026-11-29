СМИ: На сына певицы Валерии написали заявление о мошенничестве
На сына певицы Валерии Арсения Шульгина написали заявление в полицию о мошенничестве. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
Согласно данным источника, к правоохранителям обратился 30-летний житель Саратова. По его словам, летом 2023 года он передал сыну знаменитости 2 млн рублей на развитие бизнеса под 30% годовых, и тот первое время исправно выплачивал проценты. Однако, рассказал мужчина, спустя год Шульгин сослался на кассовый разрыв и попросил продлить договор.
Позже выплаты якобы совсем прекратились, а сын Валерии предложил возвращать деньги в течение пяти лет. По словам заявителя, сейчас Шульгин находится в Дубае.
До этого СМИ писали, что с него через суд уже взыскали более 2,3 млн рублей. При этом житель Саратова заявил, что так и не получил денег, потому что в августе сына артистки признали банкротом. Отмечается, что кредиторы, вложившиеся в его проекты по криптовалюте, поставкам авто из Китая и торговле на маркетплейсах, подозревают Шульгина в создании финансовой пирамиды. Заявитель потребовал проверить, не тратил ли тот деньги инвесторов на себя.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что помилованной президентом России Владимиром Путиным блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) вернули изъятые во время обыска ювелирные украшения и 45 млн рублей.
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