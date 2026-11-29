Владельцам смартфонов назвали угрожающую личным данным привычку
Личным данным владельцев смартфонов угрожает скачивание файлов из непроверенных источников. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.
Он привел в пример скачивание взломанной версии платного коммерческого продукта. По его словам, там есть зашитые трояны, которые могут даже не считываться антивирусами.
Эксперт объяснил, что пользователи видят доступ к платному продукту, постоянно его открывают, а в реальности он в фоновом режиме ищет информацию в текстовых файлах, документах, получая доступ к личным данным. Люди даже могут не подозревать, что вся их информация куда-то уходит, добавил Щельцин.
Ранее член Ассоциации юристов России Владислав Калинин предупредил, что мошенники используют игру «Тайный Санта» и от имени знакомых рассылают жертвам сообщения с фишинговыми ссылками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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