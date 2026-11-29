Он привел в пример скачивание взломанной версии платного коммерческого продукта. По его словам, там есть зашитые трояны, которые могут даже не считываться антивирусами.

Эксперт объяснил, что пользователи видят доступ к платному продукту, постоянно его открывают, а в реальности он в фоновом режиме ищет информацию в текстовых файлах, документах, получая доступ к личным данным. Люди даже могут не подозревать, что вся их информация куда-то уходит, добавил Щельцин.

Ранее член Ассоциации юристов России Владислав Калинин предупредил, что мошенники используют игру «Тайный Санта» и от имени знакомых рассылают жертвам сообщения с фишинговыми ссылками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».