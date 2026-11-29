МО: За ночь силы ПВО сбили почти 1020 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 29 ноября российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 1 тысячу 17 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Астраханским, Белгородским, Брянским, Волгоградским, Воронежским, Калужским, Курским, Липецким и Московским регионами. Кроме того, БПЛА удалось уничтожить над Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Татарстаном и Крымом, пишет RT.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что для удара по Крымскому мосту ВСУ задействовали систему спутниковой связи HiSKY Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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