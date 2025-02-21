Трамп назвал переговоры с Путиным более успешными, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его недавняя беседа с Владимиром Путиным прошла «очень хорошо». Он отметил, что переговоры с российским лидером были продуктивными и конструктивными.

По словам Трампа, переговоры с Украиной оказались менее успешными. Он подчеркнул, что Киев может демонстрировать жесткость только на словах, не имея реальных «козырей» для влияния на ситуацию.