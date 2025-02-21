Трамп назвал переговоры с Путиным более успешными, чем с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассказал, что его недавняя беседа с Владимиром Путиным прошла «очень хорошо». Он отметил, что переговоры с российским лидером были продуктивными и конструктивными.
По словам Трампа, переговоры с Украиной оказались менее успешными. Он подчеркнул, что Киев может демонстрировать жесткость только на словах, не имея реальных «козырей» для влияния на ситуацию.
Трамп заверил, что его усилия направлены на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине по гуманитарным соображениям.
Ранее в интервью радиостанции Fox News Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский препятствует решению конфликта, и его присутствие на переговорах по урегулированию не является обязательным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru