В самой Польше эту идею раскритиковали. Портал Mysl Polska писал, что подобные заявления лишь усугубляют ситуацию для Варшавы и ставят страну в очень опасное положение. Там напомнили о крайне враждебной политике Латвии, Литвы и Эстонии и неоднократных предупреждениях со стороны Москвы.

20 ноября эстонское правительство приняло решение о приостановке пересечения сухопутной границы с Россией с 1 декабря. Закрыты будут все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты.

В качестве причины в Министерстве иностранных дел республики назвали попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которой эстонская сторона бездоказательно обвинила Москву. Позже в МИД РФ заявили, что провокационные действия Таллина находятся на грани развязывания открытой войны с Москвой, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее депутат Госдумы, политолог Александр Асафов в интервью НСН заявил, что поляки не хотят и не могут поддерживать Украину, но обязаны сохранять радикальную риторику, поэтому они развертывают собственную армию.