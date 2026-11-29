СМИ: Польша введет войска в Прибалтику при конфликте с РФ
Польские власти хотят применить вооруженные силы против России в случае якобы провокации в странах Балтии и ввести свои войска в Прибалтику. Об этом сообщает портал Onet.
При этом один из источников издания все же утверждает, что у Польши нет необходимых ресурсов для подобной операции.
В самой Польше эту идею раскритиковали. Портал Mysl Polska писал, что подобные заявления лишь усугубляют ситуацию для Варшавы и ставят страну в очень опасное положение. Там напомнили о крайне враждебной политике Латвии, Литвы и Эстонии и неоднократных предупреждениях со стороны Москвы.
20 ноября эстонское правительство приняло решение о приостановке пересечения сухопутной границы с Россией с 1 декабря. Закрыты будут все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты.
В качестве причины в Министерстве иностранных дел республики назвали попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которой эстонская сторона бездоказательно обвинила Москву. Позже в МИД РФ заявили, что провокационные действия Таллина находятся на грани развязывания открытой войны с Москвой, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее депутат Госдумы, политолог Александр Асафов в интервью НСН заявил, что поляки не хотят и не могут поддерживать Украину, но обязаны сохранять радикальную риторику, поэтому они развертывают собственную армию.
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