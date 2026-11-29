Актер Макконахи вошел в число независимых кандидатов в президенты США
Американский актер Мэттью Макконахи вошел в число независимых кандидатов в президенты США и мог бы баллотироваться на пост на выборах в 2028 году. Об этом сообщает газета The Hill.
«Трамп (действующий президент США Дональд Трамп – прим. НСН) перешел с реалити-шоу на президентство, где его ближайший круг теперь включает фигуры, происходящие из центрального кастинга», - говорится в материале.
Известно, что Макконахи сам вызвал предположение о возможном переходе от актерской карьеры к политической деятельности. Отмечается, что в преддверии промежуточных выборов в США он снял ролик, в котором утверждал, что независимые кандидаты могут рассматриваться как потенциальные победители, а не только как спойлеры или символы протеста.
При этом по итогам промежуточных выборов 2026 года независимым кандидатам не удалось получить места в конгрессе, уступив партийным кандидатам. Однако, по информации издания, независимые участники кампании могут определить основное направление политической борьбы на президентских выборах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс серьезно задумался об отказе от участия в выборах американского президента в 2028 году.
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