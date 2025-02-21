Спецпосланник Трампа заявил о долгой беседе с Путиным во время визита в Москву

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку и участник переговоров с Россией Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Москву налаживал дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«Это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривая, развивая дружбу, отношения с ним», - сказал Уиткофф, слова которого приводит Sky News.

Он отметил, что у Трампа «очень тонкое понимание того, что нужно сделать» для установления прочного мира между РФ и Украиной. По словам Уиткоффа, визит стал возможным благодаря поддержке Трампа, прекрасным отношениям с саудовской стороной и послу Саудовской Аравии в США.

Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и поблагодарил его за создание условий для проведения переговоров российской и американской делегаций, передает «Радиоточка НСН».

