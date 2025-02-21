Спецпосланник Трампа заявил о долгой беседе с Путиным во время визита в Москву
Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку и участник переговоров с Россией Стив Уиткофф заявил, что во время визита в Москву налаживал дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
«Это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривая, развивая дружбу, отношения с ним», - сказал Уиткофф, слова которого приводит Sky News.
Он отметил, что у Трампа «очень тонкое понимание того, что нужно сделать» для установления прочного мира между РФ и Украиной. По словам Уиткоффа, визит стал возможным благодаря поддержке Трампа, прекрасным отношениям с саудовской стороной и послу Саудовской Аравии в США.
Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и поблагодарил его за создание условий для проведения переговоров российской и американской делегаций, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жена итальянского журналиста Джульетто Кьеза получила гражданство РФ
- Минюст внес в реестр иноагентов Агалакову и Лирника
- Вице-губернатор Ростовской области Рачаловский отправлен под домашний арест
- Отменивший пресс-конференцию с Зеленским спецпосланник США назвал его «отважным»
- Спецпосланник Трампа заявил о долгой беседе с Путиным во время визита в Москву
- Названы лучшие альбомы и песни о расставании
- Концерн Hyundai Motor опроверг возвращение в Россию
- Омбудсмен готов помочь студенткам, избитым на автомойке в Свердловской области
- «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов
- Депутат Госдумы: Музсервисам не нужно удалять песни на украинском языке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru