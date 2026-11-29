Умер сооснователь The Beach Boys Майк Лав
В США ушел из жизни сооснователь рок-группы Beach Boys и ее фронтмен Майк Лав. Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на заявление его представителя.
Музыканту было 85 лет. По данным источника, артист умер в США в окружении своей семьи.
Причина смерти рокера не уточняется. Телеканал NBC передавал, что артист боролся с неназванным заболеванием.
Рок-группа Beach Boys была основана в 1961 году в Лос-Анджелесе. Членами коллектива, кроме Майка Лава, также были Брайан Уилсон, его братья Деннис и Карл Уилсоны и их друг Алан Джардин. В 1988 году группу занесли в Зал славы рок-н-ролла, а в 2001-м она получила премию «Грэмми», напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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