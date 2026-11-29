Музыканту было 85 лет. По данным источника, артист умер в США в окружении своей семьи.

Причина смерти рокера не уточняется. Телеканал NBC передавал, что артист боролся с неназванным заболеванием.

Рок-группа Beach Boys была основана в 1961 году в Лос-Анджелесе. Членами коллектива, кроме Майка Лава, также были Брайан Уилсон, его братья Деннис и Карл Уилсоны и их друг Алан Джардин. В 1988 году группу занесли в Зал славы рок-н-ролла, а в 2001-м она получила премию «Грэмми», напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».