Зеленский «разочаровал»: Украину склоняют к «сделке» и выборам без гарантий
Вашингтон заявил, что Зеленский должен вернуться к сделке с США по разработке минеральных ресурсов. США уже прекратили поставки оружия Киеву, пока Европа заняла выжидательную позицию.
Американский лидер Дональд Трамп не оставляет попыток как можно быстрее стать главным «урегулировщиком» украинского конфликта. После его громких обвинений в адрес украинского лидера Владимира Зеленского «мирная» риторика постепенно добирается и до Европы.
От Зеленского по-прежнему требуют выборов и сделки по ресурсам, а лидеры европейских стран решают, что делать на фоне отказа США поставлять оружие Киеву.
ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗОЧАРОВАЛ
Украинский президент Владимир Зеленский «разочаровал» американского коллегу Дональда Трампа и его команду, он должен вернуться к сделке с США по разработке минеральных ресурсов, заявил советник американского президента Майк Уолтц на пресс-конференции.
Ранее издание Washington Post сообщило, что Зеленский отказался подписать документ, который передавал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины.
Уолтц же выразил уверенность, что Зеленский все-таки подпишет сделку, от которой почему-то отказался в последний момент. При этом американская сторона не приводит деталей сделки по ресурсам.
«Умерьте риторику и подпишите соглашение об экономических возможностях», - заявил советник Трампа.
Зеленский же пытается добиться своих условий. Накануне он заявил, что, предоставляя США доступ к редкоземельным металлам, Украина должна получить гарантии безопасности.
«Я сказал: «Этот документ не готов, мы не будем его подписывать»... если мы хотим что-то дать, мы должны получить что-то взамен. Я считаю, что это справедливо... Я не могу продавать государство», - заявил он в интервью турецкому каналу.
Украинский лидер также скромно добавил, что всегда открыт для инвестиций в Украину.
До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что нападки президента Украины Владимира Зеленского на Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. По мнению американистов, в команде Трампа далеко все не так просто, как кажется на первый взгляд.
Часть команды президента США Дональда Трампа, в частности госсекретарь Марко Рубио и помощник по нацбезопасности Майк Уолтц, будет выступать ему противовесом в вопросе конфликта на Украине, заявил завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с НСН.
«Команда Трампа старается проводить его курс, но там очень много противовесов его риторике, в том числе, в его администрации. Тот же Марко Рубио, тот же Майк Уолтц, они все-таки сторонники жесткого курса по отношению к России. И они испытывают, наверное, больше симпатии по отношению к Украине», - предупредил он.
ПОКА БЕЗ ОРУЖИЯ
При этом накануне руководитель оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что США прекратили продавать оружие Киеву. По его словам, фирмы, которые должны были передавать оружие, ждут решения касательно возможности поставок оружия на Украину за деньги, передают местные СМИ. Киев опасается, что это означает фактический отказ Вашингтона поставлять оружие в принципе.
На этом фоне категоричные настроения меняются и в Европе, где лидеры ряда стран еще недавно обещали помогать Киеву без привязки к США.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт накануне подтвердила, что в следующий понедельник Дональд Трамп проведет встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном, а в следующий четверг встретится с британским премьером Киром Стармером.
Макрон уже дал понять, что отправится в Вашингтон, чтобы попытаться убедить Трампа в том, что его интересы совпадают с интересами европейских союзников, а проявление любой слабости перед президентом России Владимиром Путиным затруднит отношения с Китаем и Ираном.
Как пишет Reuters, Макрон сказал, что неопределенность в том, что будет делать Трамп с трехлетними боевыми действиями России на Украине, вызывает беспокойство, но это также создает неопределенность для Путина, что нужно использовать для содействия переговорам.
При этом Макрон также заявил, что не принимал решения отправлять войска в Украину «завтра», а лишь в случае прекращения огня, пишет Bloomberg.
«Я не принимал решения отправить завтра войска в Украину — нет. Что мы предусматриваем — это отправить силы для гарантирования мира, как только договоренность о нем будет достигнута. Мы говорим о развертывании, которое состоится после прекращения огня. Идея в том, чтобы разместить солдат на второй линии, не на линии фронта напротив российских», - пояснил он, вероятно, выражая общее мнение «северной» Европы, которая больше остальных выступает за продолжение конфликта на Украине.
Европа всеми силами сопротивляется давлению США в вопросе переговоров по Украине, но сегодня раскол в ЕС не позволит ему действовать против Дональда Трампа, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.
У Европы на складах осталось оружия и боеприпасов максимум на несколько месяцев, чтобы поддерживать Украину, заявил НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
«Европейского оружия точно не хватит для обеспечения интенсивных действий ВСУ. Даже американского оружия не хватит, так как необходимо увеличивать серийность производства. До этого они продавали устаревшие образцы со складов. Европа, конечно, может развернуть массированное производство, но для этого нужны деньги и время. И нужен не один год для этого, минимум два-три года, а лучше – больше трех лет», - оценил он.
ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ
Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН также заявил, что Украина и Европа понимают, что риторика США говорит о том, что Зеленскому придется провести выборы в стране.
«Россия требовала смену власти. Трамп фактически дает понять, чтобы Зеленский убирался, избиралось новое правительство, которое готово будет разговаривать с Россией», - отметил он.
Украинский лидер Владимир Зеленский не будет участвовать в предстоящих выборах и не сможет помешать их проведению, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что Россия и США могут договориться о прекращении боевых действий, что снимает военное положение на Украине.
«Выборы на Украине зависят не от Зеленского, а от переговоров России и США. Проводить выборы можно только при прекращении огня, тогда Украина снимет военное положение. Программа мира будет поддержана многими, она интересна. На Украине только сумасшедшие поддерживают продолжение конфликта – окружение Зеленского, которое получает выгоду от этого. Но даже нацисты сегодня не за Зеленского, так как считают, что возглавить это все может Залужный. На Украине оживились все – и Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, прим. НСН), и Залужный, и Кличко. Зеленский стал препятствием, его решили убрать», - пояснил политик.
При этом он подчеркнул, что Евросоюз также не сможет помочь Зеленском, так как будет о своем спасении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном уходе с должности главы государства, намекнув, что не оставит пост, пока страна не станет частью Евросоюза и НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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