Зеленский «разочаровал»: Украину склоняют к «сделке» и выборам без гарантий

Уолтц же выразил уверенность, что Зеленский все-таки подпишет сделку, от которой почему-то отказался в последний момент. При этом американская сторона не приводит деталей сделки по ресурсам.

«Умерьте риторику и подпишите соглашение об экономических возможностях», - заявил советник Трампа.

Зеленский же пытается добиться своих условий. Накануне он заявил, что, предоставляя США доступ к редкоземельным металлам, Украина должна получить гарантии безопасности.

«Я сказал: «Этот документ не готов, мы не будем его подписывать»... если мы хотим что-то дать, мы должны получить что-то взамен. Я считаю, что это справедливо... Я не могу продавать государство», - заявил он в интервью турецкому каналу.

Украинский лидер также скромно добавил, что всегда открыт для инвестиций в Украину.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что нападки президента Украины Владимира Зеленского на Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. По мнению американистов, в команде Трампа далеко все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Часть команды президента США Дональда Трампа, в частности госсекретарь Марко Рубио и помощник по нацбезопасности Майк Уолтц, будет выступать ему противовесом в вопросе конфликта на Украине, заявил завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с НСН.

«Команда Трампа старается проводить его курс, но там очень много противовесов его риторике, в том числе, в его администрации. Тот же Марко Рубио, тот же Майк Уолтц, они все-таки сторонники жесткого курса по отношению к России. И они испытывают, наверное, больше симпатии по отношению к Украине», - предупредил он.

ПОКА БЕЗ ОРУЖИЯ

При этом накануне руководитель оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что США прекратили продавать оружие Киеву. По его словам, фирмы, которые должны были передавать оружие, ждут решения касательно возможности поставок оружия на Украину за деньги, передают местные СМИ. Киев опасается, что это означает фактический отказ Вашингтона поставлять оружие в принципе.

На этом фоне категоричные настроения меняются и в Европе, где лидеры ряда стран еще недавно обещали помогать Киеву без привязки к США.