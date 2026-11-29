Известно, что с 25 по 28 февраля 2027 года в Канаде должны были состояться этапы Кубка мира по прыжкам в воду. Федерация решила перенести их в Мексику. При этом турнир по синхронному плаванию, который планировали на конец апреля и начало мая следующего года в Канаде, временно исключили из календаря до выбора нового места проведения.

В World Aquatics подчеркнули, что организация стремится к проведению инклюзивных и общедоступных международных соревнований без политического вмешательства. Представители федерации отметили, что готовы вернуться в Канаду для проведения будущих мероприятий, но под эгидой организации.

В начале ноября Оттава объявила о намерении не допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в стране, если они планируют выступать с национальными флагами и гимнами. Но до этого, весной 2026 года, World Aquatics разрешила им участвовать в турнирах с государственной символикой, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».