«Переговоры с марта?»: В беседе Путина с Трампом усмотрели «слив» Зеленского
Переговоры по Украине в нейтральной стране могут стартовать в начале весны или еще раньше, предположил в эфире НСН Константин Блохин, усомнившись, что Трамп решится на визит в Москву.
Визит в Россию президента США Дональда Трампа будет смелым для него решением, при этом переговоры по Украине могут начаться уже в конце февраля – начале марта, заявил в интервью НСН научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил вечером 12 февраля, что президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине. По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.
«Не знаю, согласится ли Трамп приехать в Россию. Не будем забывать, что российско-американские отношения страдают токсичностью. Демократы любят использовать повестку о том, что раньше Трамп был в Москве, где его якобы завербовали, он кремлевский агент и так далее. Сейчас это может пойти по второму кругу, но Путин не мог не пригласить его. Увидим, осмелится ли Трамп, но диалог состоялся, приглашение Трамп получил, состоялся обмен, контекст для переговорного процесса позитивный», - сказал Блохин.
По его мнению, местом переговоров будет «нейтральная» страна, при этом они будут долгими.
«Понятно, что началась подготовка к началу переговорного процесса. По времени это будет конец февраля - начало марта, скорее всего. На мой взгляд, если переговоры по Украине будут, то они должны быть в какой-то нейтральной стране – нейтральной и для США, и для России. Думаю, что такой расклад будет. При этом переговоры точно будут непростыми, долгими и тяжелыми», - уверен эксперт.
Блохин считает, что украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что Россия и США его «сливают», но будет пытаться делать вид, что спокойно воспринял контакты Путина с Трампом.
«Зеленский может сделать вид, что спокойно это воспринял, потому что другого пути у него нет. С Трампом у него не очень хорошие отношения, они друг друга недолюбливают, поэтому Зеленский будет сейчас это воспринимать, как будто США с Путиным его сливают. Ему остается надеяться на Европу, которая ненавидит и презирает Трампа, но еще больше ненавидит и до сих пор лелеет мечты о нанесении стратегической поражения России. Единственная его надежда на этих евробюрократов, европейских русофобов. Он сделает вид, что все нормально, но понятно, что США являются главным финансовым донором Украины, главным модератором антироссийской политики», - заключил собеседник НСН.
По словам Дмитрия Пескова, в ходе беседы лидеров России и США Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине, а Путин указал на необходимость устранения первопричин конфликта и согласился с тем, что для урегулирования необходимы мирные переговоры, отмечает «Радиоточка НСН».
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