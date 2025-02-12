«Переговоры с марта?»: В беседе Путина с Трампом усмотрели «слив» Зеленского

Визит в Россию президента США Дональда Трампа будет смелым для него решением, при этом переговоры по Украине могут начаться уже в конце февраля – начале марта, заявил в интервью НСН научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил вечером 12 февраля, что президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине. По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.