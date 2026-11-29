МО: ВС РФ освободили Коломийцы в Днепропетровской области
29 ноября 202611:59
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Коломийцы в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Восток».
Ранее в МО объявили, что ВС РФ поразили логистический центр «Мирс» в Одессе, используемый для хранения и распределения грузов военного назначения для ВСУ, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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