СМИ: Трамп приедет в Москву на День победы

Американский лидер Дональд Трамп приедет в Москву 9 мая, чтобы отметить День победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил со ссылкой на источники французский журнал Point.

Трамп назвал переговоры с Путиным более успешными, чем с Зеленским

Издание отметило, что, согласно сведениям источников, Трамп будет присутствовать на трибунах Красной площади рядом со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского несущественным для участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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