СМИ: Трамп приедет в Москву на День победы

Издание отметило, что, согласно сведениям источников, Трамп будет присутствовать на трибунах Красной площади рядом со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского несущественным для участия в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

