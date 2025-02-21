СМИ: Зеленский хочет встретиться с Трампом до встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом до того, как тот встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Зеленский надеется на встречу с Трампом на фоне критики, поступившей от президента США.
В своей социальной сети Truth Social Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в продолжении конфликта с Россией ради личной выгоды.
В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил недовольство Трампа, добавив, что в некоторых случаях такая реакция может быть оправдана, передает «Радиоточка НСН».
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