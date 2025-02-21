СМИ: Зеленский хочет встретиться с Трампом до встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом до того, как тот встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Зеленский надеется на встречу с Трампом на фоне критики, поступившей от президента США.