СМИ: Зеленский хочет встретиться с Трампом до встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом до того, как тот встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Зеленский надеется на встречу с Трампом на фоне критики, поступившей от президента США.

Трамп назвал переговоры с Путиным более успешными, чем с Зеленским

В своей социальной сети Truth Social Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в продолжении конфликта с Россией ради личной выгоды.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил недовольство Трампа, добавив, что в некоторых случаях такая реакция может быть оправдана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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