Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского
22 февраля 202501:53
Президент США Дональд Трамп высказался о необходимости встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом политик заявил журналистам в Белом доме.
«Я думаю... президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», - подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп заявил, что не считает важным участие украинского президента в обсуждениях по мирному урегулированию конфликта в стране. Кроме того, лидер США указал на отсутствие у Зеленского «карт в рукаве» для ведения переговоров с Россией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru