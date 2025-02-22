Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп высказался о необходимости встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом политик заявил журналистам в Белом доме.

Трамп усомнился в значимости Зеленского на мирных переговорах

«Я думаю... президент Путин и президент Зеленский должны встретиться», - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что не считает важным участие украинского президента в обсуждениях по мирному урегулированию конфликта в стране. Кроме того, лидер США указал на отсутствие у Зеленского «карт в рукаве» для ведения переговоров с Россией.

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ФОТО: AP / ТАСС
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