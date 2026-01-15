Геополитическая напряженность, связанная с Гренландией, Венесуэлой и Ираном, а также угроза разрушения НАТО, вынуждают Европу активнее искать пути компромисса с Россией, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия является европейской страной и крупнейшим европейским соседом ФРГ, передает Bild. По его словам, мир в Европе и нахождение баланса в отношениях с Москвой позволит «с уверенностью смотреть в будущее».

«Месяц назад я бы сказал, что Запад не заинтересован в сдаче Украины и хочет иметь свои войска на западе Украины. Сейчас я сомневаюсь, что Европа этого хочет, понимая, что нужно будет идти на большую сдачу Украины из-за новых факторов в игре. Это Америка и Гренландия, Америка и Венесуэла, Америка и Иран. Америка по-другому выступает, чем месяц назад и трансатлантическое общество рушится на глазах, НАТО может рухнуть. Европейские лидеры понимают, что должны успокоить ситуацию с Россией и начать вести переговоры, чтобы не оказаться между двумя или тремя фронтами. Но для этого нужно угомонить внутри Европы тех политиков, которые этого не хотят: например, Каю Каллас (глава Евродипломатии – прим. НСН), Урсулу фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии – прим. НСН). Для ЕС лучше встать на позиции Виктора Орбана (премьер Венгрии – прим. НСН), который всегда говорил, что надо с Россией говорить, а его сочли к чуть ли не прокаженным. Еще год тому назад Европа жила иллюзиями, что Украина может победить. Думаю, что большинство людей сейчас приветствовало бы, если бы война закончилась дипломатическим путем», - полагает Рар.