Политолог назвал косвенный контроль главным сценарием США по Гренландии

Президент США вряд ли пойдет на прямую аннексию Гренландии, однако Вашингтон может установить над островом косвенный контроль, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Такое мнение он высказал в комментарии aif.ru, комментируя инициативы вокруг будущего статуса острова.

По словам эксперта, наиболее реалистичным вариантом является заключение соглашения о свободной ассоциации, аналогичного тем, которые США имеют с рядом государств в Тихом океане. В обмен на гарантии безопасности и инвестиции в инфраструктуру и ресурсы Вашингтон сможет получить эксклюзивный военный доступ и значительное политическое влияние. Орлов подчеркнул, что речь идет не о формальной аннексии, а о финансовом и политическом доминировании.

Генсек НАТО связал интерес к Гренландии с защитой Арктики от России

Эксперт также отметил, что силовой сценарий исключен, поскольку прямое вмешательство разрушило бы НАТО и привело к серьезным репутационным потерям для США.

Кроме того, у Вашингтона уже есть военная база на территории Гренландии, что делает военный захват нецелесообразным. По его оценке, ставка будет сделана на изменение внутреннего баланса сил на острове с опорой на местных политиков и общественные структуры, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАГренландия

Горячие новости

Все новости

партнеры