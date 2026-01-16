Дания может вернуть истребители с Украины из-за ситуации вокруг Гренландии
Дания может пересмотреть планы по военной помощи Украине и вернуть ранее переданные истребители на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на скандинавские СМИ. По их данным, самолеты могут быть переброшены для усиления обороны острова. Копенгаген уже передал Киеву шесть истребителей, еще 13 планировалось поставить позднее, однако эти планы могут быть отменены.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов ранее в беседе с изданием заявлял, что в распоряжении ВСУ осталось не более четырех исправных истребителей F-16, тогда как остальные были уничтожены или выведены из эксплуатации.
Возможный возврат самолетов обсуждается на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над Гренландией, в том числе с возможным применением военной силы. Он также говорил о планах разместить на острове систему ПРО для перехвата российских и китайских ракет.
Политологи отмечают, что угроза потери Гренландии может временно сместить приоритеты отдельных стран ЕС с Украины на собственную безопасность. При этом эксперты считают, что Европа в целом не откажется от поддержки Киева, однако внутри союза могут усилиться разногласия и появиться альтернативные оценки политики в отношении украинского руководства, передает «Радиоточка НСН».
