Дания может вернуть истребители с Украины из-за ситуации вокруг Гренландии

Дания может пересмотреть планы по военной помощи Украине и вернуть ранее переданные истребители на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на скандинавские СМИ. По их данным, самолеты могут быть переброшены для усиления обороны острова. Копенгаген уже передал Киеву шесть истребителей, еще 13 планировалось поставить позднее, однако эти планы могут быть отменены.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов ранее в беседе с изданием заявлял, что в распоряжении ВСУ осталось не более четырех исправных истребителей F-16, тогда как остальные были уничтожены или выведены из эксплуатации.