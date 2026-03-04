«У нас сейчас самое жесткое в части наказания законодательство за всю историю. В Советском Союзе Уголовный кодекс был более гуманным, чем сейчас. Но у нас есть две причины снижения числа заключенных. Во-первых, это СВО, можно искупить вину в ряде случаев, написать заявление, пойти на фронт. Во-вторых, поменялась система преступности. Уличная преступность исчезла, квартирные кражи практически полностью исчезли, разбой, грабеж в темном переулке - тоже. Никому это не надо, появились новые технологии, тотально везде стоят камеры. Если камеры не засняли тебя на месте преступления, на отходе точно попадешь, плюс система распознавания лиц, отпечатки пальцев. Новые технологии кардинально повлияли на преступность, она ушла в интернет. Теперь преступники – это интернациональные банды, которые сидят где-то в Африке и занимаются интернет-мошенничеством. Подобные преступления сложно раскрывать, виновников сложнее ловить», - рассказал он.

При этом он отметил, что заполняемость тюрем и уровень экономики не всегда взаимосвязаны.

«США лидируют среди стран по количеству тюремного населения, несмотря на уровень их экономики и новые технологии. Там, где высокая преступность, не обязательно низкий уровень жизни. Есть либеральный подход, как в скандинавских странах, где минимальное количество осужденных – это государственная политика, даже за самые жуткие преступления людей сажают в прекрасные условия. Все выбирают свой подход, количество тюремного населения напрямую не влияет на экономику страны», - добавил собеседник НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение об отправке в СИЗО по обвинению в небольших правонарушениях не всегда является обоснованным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

