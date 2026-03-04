Путин призвал полицию активно реагировать на рост подростковой преступности
В России по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился рост подростковой преступности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на коллегии МВД, он отметил, что более 40% совершаемых несовершеннолетними преступлений - это тяжкие и особо тяжкие составы.
«Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования», - сказал глава государства.
Ранее в Санкт-Петербурге запретили продавать детям бензин - с целью снижения рисков, «связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
