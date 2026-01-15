Глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС поддержать безопасность Гренландии

Гренландия может рассчитывать на поддержку Евросоюза, в том числе в вопросах безопасности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции на Кипре. Это стало первым подобным публичным заявлением со стороны руководства ЕС.

По ее словам, Евросоюз готов оказывать Гренландии политическую, экономическую и финансовую поддержку, а также участвовать в обеспечении ее безопасности. Фон дер Ляйен отметила, что вопросы арктической безопасности в первую очередь относятся к компетенции НАТО, однако подчеркнула, что Арктика и стабильность в регионе имеют ключевое значение и для ЕС. В этой связи Евросоюз намерен наращивать инвестиции и поддержку Гренландии.