Современный колледж не является финальной точкой образования, поэтому ученики должны быть допущены до олимпиад и иметь шанс получить льготы на поступление в вуз. Возраст в этом случае не играет роли, рассказал заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН.

В России с 2026/2027 учебного года изменятся правила проведения олимпиад, включенных в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Нововведения призваны повысить качество состязаний и снизить количество выдаваемых дипломов финалистам. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на Минобрнауки. Ямбург одобрил изменения.