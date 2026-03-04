Учителя поддержали олимпиады для учеников колледжей

У школьников не будет проблем в соревнованиях с более старшими ребятами, заявил НСН Евгений Ямбург.

Современный колледж не является финальной точкой образования, поэтому ученики должны быть допущены до олимпиад и иметь шанс получить льготы на поступление в вуз. Возраст в этом случае не играет роли, рассказал заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН.

В России с 2026/2027 учебного года изменятся правила проведения олимпиад, включенных в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Нововведения призваны повысить качество состязаний и снизить количество выдаваемых дипломов финалистам. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на Минобрнауки. Ямбург одобрил изменения.

«Я поддерживаю эту инициативу. Сегодня колледжи изменились — это уже не те ПТУ, куда родители боялись отдавать своих детей, где был мат-перемат и совершенно помойный контингент учащихся. Сегодня надо вообще постараться, чтобы еще попасть туда. К тому же, это не финальная ветка образования, поскольку они могут дальше получить образование в вузе. Поэтому студенты колледжа имеют точно такое же право участвовать в Олимпиадах. Никакой коррупции не будет, если они там побеждают — никто не станет специально добавлять им баллы за то, что они в колледже. Тот факт, что они могут быть старше остальных, ни на что не повлияет. Возраст тут ничего не значит. Кто-то в пять лет начинает учиться и становится кандидатом наук, а кто-то не достигнет таких результатов никогда», — отметил он.

