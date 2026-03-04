Колокольцев заявил об огромной текучке кадров в МВД РФ
В МВД РФ фиксируется огромная текучка кадров. Как пишет RT, об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
По его словам, начиная с 2020 года из ведомства ушло 350 тысяч человек, при этом «личный состав обновился фактически наполовину».
«Только в прошлом году вновь принято на аттестованные должности 58 тысяч человек, а уволилось 80 тысяч», - указал министр.
Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин заявил «Радиоточке НСН», что в МВД нередко относятся к людям, как к рабам ради выполнения планов, спущенных сверху, однако не каждый готов работать в таких условиях.
Горячие новости
- Путин призвал полицию активно реагировать на рост подростковой преступности
- «Работают» онлайн: Почему в России рекордно снизилось число заключенных
- Учителя поддержали олимпиады для учеников колледжей
- Собянин: В Москве сократят 15% чиновников
- «Счастливые» и «Отмороженные»: Какие сериалы посмотреть в марте
- Колокольцев заявил об огромной текучке кадров в МВД РФ
- Над Турцией сбили баллистическую ракету
- В Санкт-Петербурге запретили продавать подросткам бензин на АЗС
- Затмили «Чебурашку»: Почему онлайн-кинотеатры сделали ставку на сериалы
- Российский ски-альпинист Филиппов стал чемпионом Европы