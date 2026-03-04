Колокольцев заявил об огромной текучке кадров в МВД РФ

По его словам, начиная с 2020 года из ведомства ушло 350 тысяч человек, при этом «личный состав обновился фактически наполовину».

«Только в прошлом году вновь принято на аттестованные должности 58 тысяч человек, а уволилось 80 тысяч», - указал министр.

Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин заявил «Радиоточке НСН», что в МВД нередко относятся к людям, как к рабам ради выполнения планов, спущенных сверху, однако не каждый готов работать в таких условиях.

