Турция заявила о возможном ответе после падения ракеты на территории страны

Турция готова дать ответ любой атаке на республику. Как пишет RT, об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран.

Макрон: Франция сбивала беспилотники Ирана в небе над дружественными ей странами

В своих соцсетях он указал на запущенную из Ирана ракету, которая направлялась в воздушное пространство Турции и была уничтожена системами ПВО НАТО.

Дуран предупредил, что Анкара готова ответить на любой подобный инцидент «в рамках международного права».

По данным СМИ, глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре указал иранскому коллеге Аббасу Аракчи на недопустимость расширения конфликта вокруг Ирана.

Ранее в турецком Минобороны заявили о сбитии над территорией республики баллистической ракеты, которая, предположительно, была запущена из Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

