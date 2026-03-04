Турция заявила о возможном ответе после падения ракеты на территории страны

В своих соцсетях он указал на запущенную из Ирана ракету, которая направлялась в воздушное пространство Турции и была уничтожена системами ПВО НАТО.

Дуран предупредил, что Анкара готова ответить на любой подобный инцидент «в рамках международного права».

По данным СМИ, глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре указал иранскому коллеге Аббасу Аракчи на недопустимость расширения конфликта вокруг Ирана.

Ранее в турецком Минобороны заявили о сбитии над территорией республики баллистической ракеты, которая, предположительно, была запущена из Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

