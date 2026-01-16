Евросоюз планирует назначить специального представителя по украинскому урегулированию, который был бы ответственен за переговоры с Россией от лица Европы. Об этом сообщает издание Politico. Однако еще не ясно, какими полномочиями будет обладать новое должностное лицо и кто займет это место. Среди кандидатов фигурируют президент Финляндии Александер Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Уточняется, что дискуссия идет не только о личности, но и том, создавать ли такой пост и наделять ли какими-то обязательствами спецпредставителя. В поддержку данной идеи выступают Италия и Франция.

ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ



Приверженность к диалогу с Москвой выразил и чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Даниэл Коштовал. Он заявил об этом журналистам телеканала «Россия 1» в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранным послам со стороны российского президента Владимира Путина. Коштовал особо отметил, что кризис в отношениях Европы и РФ необходимо решить дипломатическим путем, а его страна готова к переговорам.



Оптимизм выразил также и канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, Россия является крупнейшим европейским соседом, с которым необходимо найти баланс в отношениях. Глава немецкого правительства также подчеркнул, что, несмотря на политическую ситуацию, вопрос двустороннего общения остается важным и требует прагматичного подхода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии.



Перемену в отношениях НСН объяснил немецкий политолог Александр Рар.



«Месяц назад я бы сказал, что Запад не заинтересован в сдаче Украины и хочет иметь свои войска на западе Украины. Сейчас я сомневаюсь, что Европа этого хочет, понимая, что нужно будет идти на большую сдачу Украины из-за новых факторов в игре. Это Америка и Гренландия, Америка и Венесуэла, Америка и Иран. Еще год тому назад Европа жила иллюзиями, что Украина может победить. Думаю, что большинство людей сейчас приветствовало бы, если бы война закончилась дипломатическим путем», — рассказал он.