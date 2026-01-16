Почти созрели: В Европе готовятся к разговору с Россией
Ряд европейских политиков заявили о готовности к общению с Москвой, но эта позиция встречает сопротивление у некоторых стран.
Евросоюз планирует назначить специального представителя по украинскому урегулированию, который был бы ответственен за переговоры с Россией от лица Европы. Об этом сообщает издание Politico. Однако еще не ясно, какими полномочиями будет обладать новое должностное лицо и кто займет это место. Среди кандидатов фигурируют президент Финляндии Александер Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Уточняется, что дискуссия идет не только о личности, но и том, создавать ли такой пост и наделять ли какими-то обязательствами спецпредставителя. В поддержку данной идеи выступают Италия и Франция.
ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ
Приверженность к диалогу с Москвой выразил и чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Даниэл Коштовал. Он заявил об этом журналистам телеканала «Россия 1» в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранным послам со стороны российского президента Владимира Путина. Коштовал особо отметил, что кризис в отношениях Европы и РФ необходимо решить дипломатическим путем, а его страна готова к переговорам.
Оптимизм выразил также и канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, Россия является крупнейшим европейским соседом, с которым необходимо найти баланс в отношениях. Глава немецкого правительства также подчеркнул, что, несмотря на политическую ситуацию, вопрос двустороннего общения остается важным и требует прагматичного подхода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии.
Перемену в отношениях НСН объяснил немецкий политолог Александр Рар.
«Месяц назад я бы сказал, что Запад не заинтересован в сдаче Украины и хочет иметь свои войска на западе Украины. Сейчас я сомневаюсь, что Европа этого хочет, понимая, что нужно будет идти на большую сдачу Украины из-за новых факторов в игре. Это Америка и Гренландия, Америка и Венесуэла, Америка и Иран. Еще год тому назад Европа жила иллюзиями, что Украина может победить. Думаю, что большинство людей сейчас приветствовало бы, если бы война закончилась дипломатическим путем», — рассказал он.
ПОЗИЦИЯ РОССИИ
В российском МИДе не поверили в честность намерений европейских политиков. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга перед журналистами. По ее словам, ни одна из европейских стран не продемонстрировала настоящую заинтересованность в мире за все время конфликта на Украине. Она указала, что европейцы не проявили ни малейшего желания начать с Россией нормальный и честный или хоть какой-нибудь диалог за последние четыре года.
Однако Москва готова вести переговоры. Об этом напомнил Владимир Путин в ходе своей речи после церемонии вручения верительных грамот иностранным послам. Президент заявил, что Россия остается открытой к сотрудничеству и готова к восстановлению отношений с европейскими странами. По его словам, Москва заинтересована в возвращении к необходимому уровню взаимодействия на условиях равноправного и прагматичного диалога.
КТО ПРОТИВ ПЕРЕГОВОРОВ
Великобритания осудила предложения Франции и Италии по возобновлению переговоров с Россией. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Иветт Купер заявила, что следует усилить санкционное давление на Москву и получить весомые доказательства того, что РФ хочет мира. На данный момент она не считает, что ситуация подходящая для дипломатических решений. Об этом министр заявила в интервью изданию Politico. При этом она не разделяет позицию, что из-за отказа от диалога Европа остается в стороне от переговоров по конфликту, которые ведут США, Россия и Украина.
На этом фоне стали известны подробности нового 20-го пакета антироссийских санкций ЕС. Еврокомиссия планирует ужесточить контроль за уже введенными мерами, а также закрыть лазейки по их обходу. Среди новых идей — полностью запретить экспорт предметов роскоши в Россию. Свежие ограничения будут опубликованы уже 24 февраля, сообщает Euractiv c ссылкой на свои источники.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза уже потеряли 65% своего экспорта в Россию, или примерно 48 миллиардов евро за четыре года после введения антироссийских санкций. Такие расчеты опубликовали РИА Новости с ссылкой на данные Евростата.
