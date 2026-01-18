Каллас призвала США не отвлекаться от Украины на Гренландию

США необходимо решать спорные вопросы, касающиеся Гренландии, «внутри НАТО» и не отвлекаться от ситуации вокруг Украины, заявила в соцсети в X верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас.

Дания может вернуть истребители с Украины из-за ситуации вокруг Гренландии

По ее словам, заявление американского президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из восьми стран Европы играет на руку России и Китаю.

Ранее лидер США заявил о готовности ввести тарифы на европейские товары, чтобы оказать давление в вопросе о Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

