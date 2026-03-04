Минкульт отказал в показе фильма «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком в России

Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Об этом НСН сообщили в кинопрокатной компании World Pictures.

Картина должна была выйти в российских кинотеатрах с 19 марта. Причина отказа в прокатном удостоверении не указывается. По словам представителей кинопрокатной компании, Минкульт ссылается на подпункт правила порядка предоставления прокатного удостоверения на фильм, который формулируется как "в иных определенных федеральными законами случаях".

Отмечается, что компания World Pictures готова организовать показ фильма на любом, в том числе, правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение, показывать его российского зрителю или нет.

«Нишевый проект»: Почему в России не покажут фильм «Момент» с Charli XCX

Премьера фильма "Нюрнберг" состоялась 7 ноября в США. В основу картины легла книга Джека Эль-Хая "Нацист и психиатр". Создатели позиционируют фильм как "историческую драму о взаимоотношениях психиатра армии США Дугласа Келли и Германа Геринга до Нюрнбергского процесса". Келли опрашивает нацистских заключённых, определяя, смогут ли они предстать перед судом.

Пользователи отмечали, что авторы фильма не упомянули Советский Союз, занимавший основную роль в Нюрнбергском процессе. Зрители жаловались, что в фильме есть только один кадр: показали флаги стран - участниц процесса, среди которых присутствовал и красный флаг СССР.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Zuma / Kay Blake
ТЕГИ:КинопрокатПрокатФильмКинотеатры

Горячие новости

Все новости

партнеры