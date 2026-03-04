Минкульт отказал в показе фильма «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком в России

Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Об этом НСН сообщили в кинопрокатной компании World Pictures.

Картина должна была выйти в российских кинотеатрах с 19 марта. Причина отказа в прокатном удостоверении не указывается. По словам представителей кинопрокатной компании, Минкульт ссылается на подпункт правила порядка предоставления прокатного удостоверения на фильм, который формулируется как "в иных определенных федеральными законами случаях".

Отмечается, что компания World Pictures готова организовать показ фильма на любом, в том числе, правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение, показывать его российского зрителю или нет.