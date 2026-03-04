Минкульт отказал в показе фильма «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком в России
Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Об этом НСН сообщили в кинопрокатной компании World Pictures.
Картина должна была выйти в российских кинотеатрах с 19 марта. Причина отказа в прокатном удостоверении не указывается. По словам представителей кинопрокатной компании, Минкульт ссылается на подпункт правила порядка предоставления прокатного удостоверения на фильм, который формулируется как "в иных определенных федеральными законами случаях".
Отмечается, что компания World Pictures готова организовать показ фильма на любом, в том числе, правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение, показывать его российского зрителю или нет.
Премьера фильма "Нюрнберг" состоялась 7 ноября в США. В основу картины легла книга Джека Эль-Хая "Нацист и психиатр". Создатели позиционируют фильм как "историческую драму о взаимоотношениях психиатра армии США Дугласа Келли и Германа Геринга до Нюрнбергского процесса". Келли опрашивает нацистских заключённых, определяя, смогут ли они предстать перед судом.
Пользователи отмечали, что авторы фильма не упомянули Советский Союз, занимавший основную роль в Нюрнбергском процессе. Зрители жаловались, что в фильме есть только один кадр: показали флаги стран - участниц процесса, среди которых присутствовал и красный флаг СССР.
Горячие новости
- Путин: Графики детских садов и продленки должны учитывать занятость родителей
- Более 33 тысяч автомобилей Kia Rio отозвали в России
- «Дорога в каменный век»: Почему Украине больше неоткуда брать электроэнергию
- В Белгородской области три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ
- Путин: Ветераны СВО способны укрепить ряды МВД
- Газовые турбины, орехи и ковры: Чего лишается Россия без экспорта из Ирана
- Силы ПВО за восемь часов сбили над Россией 76 украинских дронов
- Круговая порука: Бороться с поджогами от подростков призвали «по-советски»
- Турция заявила о возможном ответе после падения ракеты на территории страны
- Минкульт отказал в показе фильма «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Рами Малеком в России