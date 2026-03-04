Круговая порука: Бороться с поджогами от подростков призвали «по-советски»
Алексей Койтов заявил НСН, что запрет на продажу бензина подросткам не должен никого ущемить, однако эта работа с последствиями, а не с причиной.
Среди молодежи надо выстраивать систему «круговой поруки», как это было в СССР в комсомольских и пионерских сообществах, тогда не будет поджогов от подростков с использованием бензина и другой детской преступности. Об этом НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Временный запрет на продажу топлива несовершеннолетним на всех автозаправочных станциях введен в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Мера призвана сократить число деструктивных действий среди несовершеннолетних, включая возможные поджоги. Койтов раскрыл, что надо работать не с последствиями, а с причиной.
«Тут статистики не хватает, если эти неправомерные действия со стороны подростков с использованием горюче-смазочных материалов занимают значительную часть, то, наверное, такая мера может иметь эффект. Но в любом случае это борьба с последствиями. Конечно, нам нужно все больше внимания уделять превентивным мерам. Но это работа не одного года, она уже начата, но не хватает масштаба. В Советском Союзе была настроена система, по сути, круговой поруки в молодежной среде. Вот эти комсомольские, пионерские форматы. Все это сводилось к тому, что если подросток делал даже не то, что что-то противоправное, но аморальное, то его свои же сверстники ругали. Эта та цель, к которой нам следует стремиться, чтобы вот эти малые сообщества сами внутри себя не допускали таких проявлений», - рассказал он.
При этом говоря о том, законно ли запрещать продажу бензина, Койтов отметил, что здесь нужна юридическая оценка. При этом он добавил, что не считает, что это может кого-то ущемить.
«Топливо на заправке кому нужно? Только человеку, который на машине, ну или на мотоцикле, а транспортным средством можно управлять с 18 лет. Соответственно, если 12-летний ребенок хочет купить бензин на заправке, то зачем он ему? В отличие от условной бутылки водки, на которую когда-то давно недобросовестные родители отправляли своих несовершеннолетних детей, кому нужен этот бензин, чтобы управлять ребенком с этой запиской? Все-таки, если так, то нормативный акт субъекта Российской Федерации не должен противоречить федеральному законодательству. Здесь должна быть юридическая оценка. Но если по логике, то я не вижу никаких проблем с тем, что это может кого-то ущемить», - подытожил он.
Ранее ФСБ совместно со Следственным комитетом предотвратила диверсию на нефтепроводе «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области, задержав четырех подростков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
