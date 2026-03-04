Среди молодежи надо выстраивать систему «круговой поруки», как это было в СССР в комсомольских и пионерских сообществах, тогда не будет поджогов от подростков с использованием бензина и другой детской преступности. Об этом НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Временный запрет на продажу топлива несовершеннолетним на всех автозаправочных станциях введен в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Мера призвана сократить число деструктивных действий среди несовершеннолетних, включая возможные поджоги. Койтов раскрыл, что надо работать не с последствиями, а с причиной.

«Тут статистики не хватает, если эти неправомерные действия со стороны подростков с использованием горюче-смазочных материалов занимают значительную часть, то, наверное, такая мера может иметь эффект. Но в любом случае это борьба с последствиями. Конечно, нам нужно все больше внимания уделять превентивным мерам. Но это работа не одного года, она уже начата, но не хватает масштаба. В Советском Союзе была настроена система, по сути, круговой поруки в молодежной среде. Вот эти комсомольские, пионерские форматы. Все это сводилось к тому, что если подросток делал даже не то, что что-то противоправное, но аморальное, то его свои же сверстники ругали. Эта та цель, к которой нам следует стремиться, чтобы вот эти малые сообщества сами внутри себя не допускали таких проявлений», - рассказал он.