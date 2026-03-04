Над Турцией сбили баллистическую ракету

Предположительно иранская баллистическая ракета была уничтожена в небе над Турцией. Об этом сообщает турецкое Минобороны.

СМИ: ОАЭ обсуждают возможный удар по ракетным объектам Ирана

Отмечается, что это первый подобный инцидент с начала операции США и Израиля в Иране.

В ведомстве добавили, что жертв и пострадавших нет.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские военные участвовали в отражении ударов Ирана по дружественным ей странам Ближнего Востока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ABACA / TASS
ТЕГИ:ИранБаллистическая РакетаТурция

